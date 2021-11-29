Один из основных водоводов Крыма отремонтирует московская компания

Водовод из Сакского в Симферопольский район Крыма ждет капитальный ремонт: его проведет ООО "Современные системы реновации" ("ССР", Москва), - говорится в распоряжении главы республики Сергея Аксенова.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Современные системы реновации" единственным подрядчиком по государственному контракту: капитальный ремонт водовода от водоочистных сооружений "Жаворонки" до насосной станции "Веселое" и от НС "Веселое" до совхоза Дзержинского", - отмечается в документе, опубликованном на сайте крымского правительства, передает "Интерфакс".

Стоимость контракта составляет около 2,487 млрд рублей.

Напомним, годом ранее фирма "ССР" стала подрядчиком строительства Бештерек-Зуйского водозабора в центральной части Крыма и водовода от него в Симферополь, испытывающего дефицит воды из-за засухи 2019-2020 годов.