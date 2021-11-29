Опрос: разный "культурный" уровень стал помехой в отношениях 60% россиян

Совместный опрос книжного сервиса ЛитРес и сайта знакомств Mamba показал, что россияне часто расстаются из-за разных "культурных" уровней.

"Духовное и интеллектуальное развитие партнера важно для 94% опрошенных. При этом всего 6% отметили, что это не имеет никакого значения. Любовь к литературе у партнера считают важным качеством 72% респондентов, 28% предпочитают не брать во внимание этот фактор при выборе пары", - цитирует аналитиков ТАСС.

Почти две трети опрошенных (59%) сообщили, что "разный уровень духовного и интеллектуального развития служил причиной расставания".

Начитанность спутника имеет свои плюсы, респонденты перечислили их: богатый словарный запас и широкий кругозор (68%), интеллигентность, включающая отличные манеры и развитый интеллект (44%), способность критически мыслить (43%), уверенность в себе ввиду высокой эрудиции (38%), хорошая память и концентрация внимания (30%), высокий уровень творческих и креативных способностей (26%).

Кроме того, россияне признались, что предпочитают начитанных партнеров, так как у них есть чему научиться, а их карьерные перспективы лучше, чем у тех, кто не читает книг.

Опрошенные назвали авторов, с творчеством которых избранник непременно должен быть знаком: Михаил Булгаков (51%), Александр Пушкин (47%), Федор Достоевский (43%), Жюль Верн (37%), Антон Чехов (36%). Среди современных авторов респонденты выделили Бориса Акунина (35%) и Джоан Роулинг (30%).