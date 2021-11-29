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Россиян предупредили о "неоднородной" зиме

Россиян предупредили о &quot;неоднородной&quot; зиме

Жителей Европейской части России предстоящей зимой ожидают "температурные качели", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пояснив, что морозы до -20 градусов будут сменяться оттепелями.

"Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность – значительные морозы и значительные потепления. Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы", - цитирует собеседника РИА Новости.

Синоптик отметил, что подобные температурные колебания связаны с "потеплением климата".

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