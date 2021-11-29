В Пятигорске обокрали новогоднюю елку

Утром 29 ноября на главной площади Пятигорска обокрали 20-метровую новогоднюю ель, установленную несколько дней назад. Соответствующую информации подтвердили в МВД по городу.

Неизвестные украли несколько елочных игрушек. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе администрации Пятигорска сообщили, что на место украденных шаров повесят новые.

Также жителей и гостей города призвали не приближаться к новогодней елке из соображений безопасности. "Вокруг елки специально установлен забор для безопасности граждан, так как там есть световые гирлянды, острые наконечники елки", - приводит сообщение мэрии "Победа26".