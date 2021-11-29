Геополитическая игра, способная изменить газовые рынки

В то время, когда средства массовой информации и финансовые аналитики полностью сосредоточены на нефтяных фьючерсах, рынки природного газа снова пришли в движение. В частности, восточно-средиземноморские газовые фьючерсы, по-видимому, находятся на подъеме в связи с политико-экономическими событиями, пишет Oil Price.

Неожиданный, но весьма успешный визит наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида в Турцию и Египет может иметь долгосрочные последствия для региона. Многомиллиардные соглашения, подписанные между Турцией и ОАЭ, особенно долгосрочные инвестиционные соглашения между турецким суверенным инвестиционным фондом и корпорациями ОАЭ, такими как порты Абу-Даби, похоже, открывают новую эру сотрудничества в регионе.

Однако общий оптимизм, выраженный в турецких СМИ и медиа-источниках из Абу-Даби, возможно, не так уж оправдан, поскольку финансовые сделки не могут противостоять продолжающейся борьбе региональное лидерство между президентом Турции Эрдоганом и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом. Обе страны поддерживают политические, военные и экономические силовые проекты в регионах Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), направленные на усиление их влияния. Президент Турции расценит первый визит наследного принца за 12 лет как большой триумф. В то время как турецкие СМИ оптимистично настроены по поводу предполагаемого потепления в отношениях, другие региональные игроки с нетерпением наблюдают за реальным исходом встреч.

Этот шаг Мухаммеда бен Заида не связан с серьезным изменением региональной геополитики, а основан на геоэкономике. Если посмотреть на состояние турецкой экономики, высокие темпы инфляции и продолжающееся падение турецкой лиры, то возникает реальная угроза дестабилизации. Наследный принц - мастер выявления и понимания беспроигрышных ситуаций. Шаг к открытию прямых линий с Турцией можно назвать мудрым. Турецкая экономика отчаянно нуждается в наличных деньгах, прямые иностранные инвестиции необходимы не только для поддержания курса лиры, но и для новых проектов. Арабские инвесторы готовы принять участие в распродаже турецких активов. Крупномасштабные энергетические, инфраструктурные и финансовые активы доступны по гораздо более низким ценам, чем год назад.

Поездка наследного принца Абу-Даби в Турцию становится все более интересной, если понимать ее как скоординированные усилия геоэкономических и стратегических военных интересов ОАЭ, Египта, Израиля и, скорее всего, Греции. ОАЭ, и особенно наследный принц Абу-Даби, стоят за подписанием соглашений Авраама с Израилем, являются крупным инвестором в Египте и готовы вкладывать средства в Грецию и Кипр. Эти факторы означают, что Мухаммеда бин Заида стал одним из ведущих игроков в Восточном Средиземноморье.

Инвестиции, безопасность и энергия здесь взаимосвязаны, поскольку все двусторонние и многосторонние соглашения основаны на этих вопросах. Национальная нефтяная компания Абу-Даби и оборонные компании связаны с Египтом, Израилем и Грецией. Преимущества для ОАЭ в сотрудничестве и поддержке Восточно-Средиземноморского газового форума (EMGF), членом которого они хотят стать, очевидны. Это может не только открыть новые межрегиональные энергетические проекты, но и значительно улучшить общую ситуацию с безопасностью.

Создавая и укрепляя действующий альянс Восточного Средиземноморья, одновременно открывая дискуссии и инвестируя в Турцию, Абу-Даби не только открывает беспроигрышный путь к успеху, но и может смягчить региональные амбиции Турции. Для членов EMGF, особенно Египта, Израиля и Кипра, более прямое и активное участие Абу-Даби в Турции является потенциальным преимуществом. Финансовую мощь инвестиционных фондов Эмиратов не следует недооценивать, особенно во время обвалов финансового рынка. Все это может заставить Эрдогана занять более мягкую позицию в отношении разведки газа на шельфе Восточного Средиземноморья. Для обеих сторон это может быть беспроигрышная ситуация. Часть офшорных газовых и вариантов сжиженного природного газа (СПГ) на Восточном Средиземноморье потерпела неудачу из-за энергетического перехода и геополитики. Путем принятия политических рисков или смягчения потенциальной греко-египетской конфронтации с Турцией можно было бы стимулировать инвесторов и операторов к возвращению. В итоге может стать основным рынком для СПГ из региона. Продолжающийся европейский энергетический кризис открыл новые рынки СПГ и трубопроводного газа. Теперь геоэкономика становится все более важным фактором в регионе.