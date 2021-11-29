Камыш снова горит в захваченном ураганом Симферополе

Уже второе за день возгорание камыша тушат в Симферополе, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"В 19:55 мск поступило сообщение о возгорании на улице Объездной. Горит камыш. В настоящий момент пожар локализован на площади 800 кв м", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Он уточнил, что в ближайшее время пожар будет полностью потушен.

Ранее в еще одном районе крымской столицы камыш горел на площади 500 кв м, это возгорание уже ликвидировано.

Спасатели уточняют, что ураганный ветер быстро разносит огонь.

Напомним, в Крыму на данный момент действует штормовое предупреждение об ураганном ветре, скорость которого может достигать 30-35 м/с.