"Нафтогаз" готов оспорить в суде сертификацию "Северного потока-2"

Украинская компания "Нафтогаз" готова оспорить в суде решение о сертификации российского газопровода "Северный поток-2", об этом заявил ее руководитель Юрий Витренко.

По его словам, в Киеве рассчитывают, что газопровод в итоге не будет сертифицирован.

"Однако если они все же сертифицируют его без полного соблюдения духа и буквы европейского права, то мы, конечно, пойдем в суд", - заявил Витренко агентству Reuters.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ согласилось на участие "Нафтогаза" в процедуре сертификации "Северного потока-2", однако без права вето.