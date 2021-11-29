На Северном Кавказе заработает "Школа креативных индустрий"

Уже в декабре на базе Северо-Кавказского государственного университета (СКФУ) откроется первая в регионе "Школа креативных индустрий" - такой формат обучения здесь будет использован впервые, - сообщили в пресс-центре СКФУ.

"Ребят здесь будут обучать креативной архитектуре, современному дизайну, цифровому искусству, ремесленным культурам, а также творческому маркетингу и PR-приемам по инновационной методике и новым образовательным технологиям", - говорится в сообщении пресс-центра, передает ТАСС.

Для креативной молодежи здесь будут организованы арт-пространства, где молодые люди смогут обсуждать и создавать проекты, а также воплощать в жизнь новые форматы творчества.

"Мы должны воспитывать новое поколение, учитывая современные тренды, которые станут отличным дополнением к базовым знаниям, которые студенты получают в университете", - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Со временем при школе начнет работать клуб, членами которого помимо наиболее активных студентов станут лидеры сообществ, предприниматели и представители молодежных субкультур, - добавили в пресс-службе вуза.