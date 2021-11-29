Ставропольские садоводы установили рекорд по урожаю яблок

Нынешний 2021 год стал рекордным для садоводов Ставропольского края, - сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства края.

"В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона в текущем году собрали 48,5 тыс т яблок при урожайности 201 ц/га, что является рекордом по урожайности за всю историю садоводства Ставропольского края. …В рейтинге по валовому сбору яблок в тройку лидеров вошли Георгиевский округ - 64% от общего производства в крае, Труновский - 8%, Кочубеевский - 6%", - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Сейчас в структуре посадочных площадей края 21% занимают сады суперинтенсивного типа, плотность которых составляет свыше 2 500 деревьев на 1 га, их урожайность - 230 ц/га, а рентабельность производства - 30%, тогда как в обычных яблоневых садах при урожайности 80 ц/га рентабельность составила 18%, в садах интенсивного типа при урожайности 170 ц/га - 23%.

К 2024 году ставропольские аграрии могут занять садами до 7 тыс га и увеличить производство до 100 тыс т яблок в год, - добавили в краевом Минсельхозе.