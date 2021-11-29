В Улан-Удэ открылся первый филиал музея ставропольского казачества

В столице Бурятии городе Улан-Удэ открылся первый филиал созданного на Ставрополье мобильного мультимедийного музея истории казачества, уже прошли несколько презентаций музея, - сообщили сегодня в краевом управлении по делам национальностей и казачества.

"Созданный казаками на Ставрополье мобильный мультимедийный музей истории казачества получил практическое развитие как социальная франшиза. Им заинтересовались в Бурятии и уже запустили, а перенять опыт региону помогли ставропольцы - терские казаки. В бурятской столице уже три года действует единая дополнительная общеобразовательная программа "История и культура казачества", ею охвачены восемь школ, поэтому контент виртуального музея там востребован", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

С коллегами из Забайкалья ставропольские казаки поделились контентом ставропольского музея, в частности, фильмом "Казаки на фронте". Авторы проекта разработали видеоматериалы в формате VR-360 об истории и традициях казачества, которые демонстрируются в школах, во время праздников и просветительских мероприятий при помощи очков виртуальной реальности, - рассказал руководитель проекта "Мобильный мультимедийный музей истории казачества" на Ставрополье Игорь Кочубеев.

Теперь в Улан-Удэ планируют создать казачий хутор и спортивную секцию для подготовки к участию во всероссийских казачьих соревнованиях, - отметили в управлении.

Филиалы музея планируется также открыть на территории четырех регионов Северного Кавказа - в Северной Осетии - Алании, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чеченской Республике.