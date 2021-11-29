"МИР-19" будет лечить любые штаммы коронавируса

Российский препарат для специфического лечения нового коронавируса "МИР-19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), будет эффективен и в случае заражения новым штаммом "омикрон", - заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Да, он будет лечить и "омикрон тоже", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24", пояснив, что препарат действует на консервативные участки COVID-19, которые не подвержены мутациям, передает "Интерфакс".

В ходе работы над препаратом его разработчики посмотрели 800 линий разных SARS-CoV-2, и та последовательность, на которую он воздействует, не имеет ни одной мутации, в том числе у "омикрона, - добавила глава ФМБА.

Напомним, заявка на регистрацию препарата для лечения коронавируса "МИР-19" была подана Институтом иммунологии ФМБА в Минздрав в середине октября.