Похитителя канализационных люков поймали на Ставрополье

Подозреваемого в похищении канализационных люков задержали в Кировском городском округе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть с заявлениями о хищениях пришел представитель организации, обслуживающей районные телекоммуникации. Он рассказал, что на одной из улиц Новопавловска кто-то похитил чугунные люки.

Сотрудники уголовного розыска, проверив точки приема металлолома, установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался ранее судимый 33-летний мужчина - житель окружного центра.

Его доставили в отдел, где он дал признательные показания, уточнив, что "заработанные" деньги он потратил на личные нужды.

Рецидивист нанес ущерб на сумму свыше 18 тыс рублей.

Открыто два уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), они соединены в одно производство.