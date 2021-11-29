Динара Алиева спела с Пласидо Доминго (ВИДЕО)

Народная артистка Азербайджана Динара Алиева выступила на сцене Большого театра в Москве, где оперная дива спела со всемирно известным испанским тенором Пласидо Доминго в опере Джузеппе Верди "Травиата".

В опере, поставленной на сцене Большого американским оперным и театральным режиссером, директором Вашингтонской национальной оперы и Глиммергласского фестиваля Франческа Замбелло, Динара Алиева исполнила партию Виолетты Валери, а Пласидо Доминого - Жоржа Жермона, - передает Тренд.

Партию Альфреда исполнил известный мексиканский американский оперный тенор Артуро Чакон Крус. Выступления артистов прошли в сопровождении симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением главного дирижера и музыкального руководителя коллектива, заслуженного артиста России Тугана Сохиева.