Alliance Logistics подключит Иран к российско-азербайджанскому "Агроэкспрессу"

Компания Alliance Logistics (АР) намерена подключить Иран к совместному российско-азербайджанскому железнодорожному проекту "Агроэкспресс", сообщил ее председатель правления Натиг Гейдаров.

Он напомнил, что ИРИ экспортирует в РФ сельскохозяйственную продукцию, которая доставляется в Россию автотранспортом.

"Наша цель - привлечь как можно больше грузов на железнодорожный транспорт. Это дешевле, в один вагон вмещается больше, чем в один грузовик. Иранская сторона на сегодняшний день не участвует в совместном российско-азербайджанском проекте "Агроэкспресс", по нашей инициативе планируется подключение этой страны к проекту", - приводит слова Гейдарова Trend.

Председатель правления Alliance Logistics уточнил, что иранские грузы идут в Россию транзитом через Азербайджан в первую очередь по международному транспортному коридору "Север-Юг", который также дает Азербайджану

выход на рынки Индии и Пакистана.

"Россия по этому маршруту экспортирует стройматериалы, зерновые, а в обратном направлении - фрукты и овощи, текстильные изделия", - добавил Гейдаров.