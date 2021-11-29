Темой беседы Путина и Лукашенко стала ситуация на белорусско-польской границе

Сегодня вечером президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонную беседу, темой которой стала ситуация на белорусско-польской границе, - сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе", - сказал он, передает РИА Новости.

Также лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне, - добавил пресс-секретарь российского президента.