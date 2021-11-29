Новый раунд переговоров по СВПД стартовал - "довольно успешно"

Заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (РФ, Британия, Германия, Китай и Франция) по вопросу возвращения к реализации СВПД по ядерной программе ИРИ прошло сегодня в Вене. Об этом написал на своей странице в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Участники договорились о дальнейших немедленных шагах в ходе седьмого раунда переговоров, который начался довольно успешно", - написал Ульянов в Twitter.

Напомним, стартовавший сегодня в столице Австрии раунд переговорного марафона - уже седьмой по счету. Процесс возобновился после длительного перерыва с июня текущего года.