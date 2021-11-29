С приходом календарной зимы на Юг России придут холода

Уже с 1 декабря, первого календарного дня зимы, на Юге России и Северном Кавказе ожидается ухудшение погоды и резкое похолодание - начнет действовать холодный атмосферный фронт, выпадут осадки и будет дуть сильный ветер, а температура понизится на 10 градусов, - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Неделя началась вполне сентябрьской погодой - днем в Крыму и на Кубани до 17-22 тепла, но уже в ночь на среду, 1 декабря, на Юг России и Северный Кавказ прорвется арктический воздух, местами прогнозируется сильный ветер, в некоторых районах - мокрый снег. В частности, в ночь на среду и в среду местами сильные дожди пройдут в Ростовской и Волгоградской областях, в Сочи и на Кубани. В горах везде ожидается снег", - поведал Синенков, передает ТАСС.

Сегодняшней ночью и завтра днем дожди пройдут в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. В ночь на 1 декабря дожди пройдут в Ростовской области, Сочи, Новороссийске, где прогнозируют еще и сильный ветер, однако с пятницы погода начнет улучшаться, и в выходные дни снова вернется тепло.