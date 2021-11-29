Водитель иномарки сбила школьниц на переходе в Алматинской области

Женщина-водитель сбила трех девочек на пешеходном переходе в Алматинской области, об этом пишут казахстанские СМИ.

ДТП случилось сегодня утром по улице Менделеева в Талгаре. Три школьницы, 2009 и 2011 годов рождения, шли на уроки и попали под колеса Volkswagen Golf, передает Sputnik Казахстан.

В Талгарском районном акимате пояснили, что девочки учатся в общеобразовательной школе №6 им. Жамбыла Жабаева, две в седьмом классе, одна в третьем.

В полиции области уточнили, что за рулем иномарки была 47-летняя женщина, против нее начато соответствующее разбирательство. Машина изъята и помещена на спецстоянку.

"Установлено, что школьницы переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницу", - пояснили в пресс-службе областного департамента полиции.