Новый штамм коронавируса добрался до Испании и Швеции

Испанские медики обнаружили в стране первый случай нового штамма коронавируса "омикрон", - сообщает Университетская больница Грегорио Мараньона в Мадриде.

"Служба микробиологии больницы Грегорио Мараньона в Мадриде сообщает о первом подтверждении варианта "омикрон" в Испании. Речь идет о путешественнике из ЮАР", - говорится в сообщении больницы в Twitter, передает РИА Новости.

Аналогичное сообщение поступило и от Минздрава Швеции.

"Новый вариант вируса SARS-CoV-2, названный "омикрон", был обнаружен в Швеции у путешественника, который недавно пребывал в Южной Африке", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Министерство здравоохранения Швеции внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации с новым штаммом COVID-19, - говорится в сообщении ведомства.