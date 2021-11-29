Центр Гамалеи попросил Минздрав разрешить клинические исследования детской вакцины от COVID-19

Центр имени Гамалеи направил в министерство здравоохранения России запрос на разрешение клинических исследований коронавирусной вакцины для детей 6-11 лет, об этом рассказал его глава Александр Гинцбург.

"Мы сегодня утром подали документы в Минздрав, как я и обещал, для проведения клинических исследований вакцины "Спутник" для детей от 6 до 11 лет", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, ранее российский Минздрав одобрил вакцину "Спутник М" против коронавируса для использования для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.