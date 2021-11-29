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В горах Кабардино-Балкарии ждут ураганный ветер

В горах Кабардино-Балкарии ждут ураганный ветер

В ближайшие часы в горах Кабардино-Балкарии (КБР) поднимется ураганный ветер, скорость которого будет достигать до 30 м/с, объявлено  штормовое предупреждение, - сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"По данным Росгидромета КБР, очень сильный юго-восточный ветер прогнозируется 29-30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Жителей и гостей республики спасатели попросили проявить максимальную бдительность и осторожность.

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