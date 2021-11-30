Тернистый путь к реализации транспортных проектов на Южном Кавказе

Прошедшая в конце минувшей недели в Сочи встреча лидеров России, Азербайджана и Армении вселила в наблюдателей надежду на достижение договоренностей по Зангезурскому коридору, а также старту процесса делимитации и демаркации границы. Однако некоторые эксперты, памятуя осеннюю эскалацию, опасаются, что процесс может пойти не так гладко, как хотелось бы.

Так, EU Today напоминает, что недавно в результате армянских провокаций в Кельбаджарском и Лачинском районах погибли 15 военнослужащих ВС Армении и семь военнослужащих ВС Азербайджана. Столкновения стали самыми крупными с момента подписания трехстороннего Заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией в ноябре 2020 года.

До подписания того Заявления Азербайджан добился возвращения половины своей международно признанной территории военным путем. Заявление же обязало Армению вернуть оставшиеся оккупированные территории Азербайджану к декабрю 2020 года, включая Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. После этого в Азербайджане предприняли меры по охране границы и призвали Армению начать процесс делимитации и демаркации.

В то время как Азербайджан занимается разминированием и восстановлением освобожденных территорий, строительством там автомагистралей, аэропортов и "умных городов", невыполнение Арменией своих обязательств по соглашению может вновь привести к дестабилизации региона. Это стало очевидным, когда Армения начала военные операции по захвату стратегических позиций, отказалась вернуть несколько деревень, а министр иностранных дел Армении Ара Айвазян совершил несанкционированный визит в Карабахский регион, где в настоящее время развернута российская миротворческая миссия. В ноябре Ереван продолжал устраивать все новые провокации, включая очередные визиты министров на азербайджанские территории и попытки армянских сил заблокировать дорогу между позициями азербайджанской армии в направлении Лачинского района. Это произошло после взрыва гранаты у города Шуша, в результате которого были ранены трое азербайджанских солдат.

Эти шаги демонстрируют слабую приверженность положениям соглашения о прекращении огня и отсутствие доброй воли для решения вопросов, содержащихся в трехстороннем Заявлении, усиливают недоверие между его сторонами и бросают тень на миротворческие усилия России в регионе. Армения явно стремится к интернационализации проблемы: она неоднократно обращаясь за иностранной помощью с необоснованными заявлениями об "агрессивных военных действиях на армянских территориях", которые, как надеялись в Ереване, могут привести к вмешательству России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Учитывая все эти события, своевременное восстановление мира и безопасности в регионе сейчас важнее, чем когда-либо. Но устойчивого мира и процветания невозможно добиться без всеобъемлющего мирного договора, четкого разграничения границ, а также благоприятных условий для проектов по развитию коммуникаций, предусмотренных в соглашении о прекращении огня.

Железнодорожное и автомобильное сообщение между Нахчываном и остальным Азербайджаном через территорию Армении может устранить препятствия для реализации более крупных транспортных проектов в регионе. Транспортный коридор не только свяжет Азербайджан, Нахчыван, Турцию и ЕС, но также может драйвером развития наземного сообщения между Азией и Европой.