Кафе и рестораны в Крыму скоро смогут работать по ночам

Заведения общественного питания в Крыму снова смогут принимать посетителей в ночное время, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, на фоне снижения заболеваемости руководство региона приняло решение о том, что в скором времени в указ о режиме повышенной готовности будут внесены изменения, согласно которым "учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время".

Кроме того, "наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%".

Также, отметил Аксенов, сделавшим прививку вакцинированным гражданам в возрасте старше 60+ восстановят льготы на проезд в общественном транспорте.