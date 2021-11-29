НАТО искусственно нагнетает ситуацию в Черном море – МИД России

Россию тревожит сложившаяся ситуация в черноморском регионе, искусственно нагнетаемая с подачи НАТО, - заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы не должны забывать, что когда-то среди прибрежных государств только одно государство - Турция - было членом НАТО, сегодня - Болгария, Румыния. И когда НАТО делает вид, что оно очень испугано нашим усилением в этом регионе, это абсолютно не соответствует действительности", - отметил замглавы МИД России, передает РИА Новости.

НАТО предпринимает все больше попыток обеспечить квазипостоянное присутствие не прибрежных государств в акватории Черного моря, однако Турция четко придерживается режима Конвенции Монтре, который ограничивает пребывание в море кораблей не прибрежных государств 21 днем, и Россия исходит из того, что этот режим будет сохраняться.

Любое ослабление этого режима будет серьезно подрывать не только региональную безопасность и стабильность, но и ставить под угрозу саму европейскую безопасность, - добавил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.