Израиль готовит локдауны и штрафы для отказывающихся от вакцинации против коронавируса

В Израиле могут быть введены частичные локдауны и штрафы для тех, кто не делает прививку от COVID-19. Такие меры готов поддержать министр труда Меир Коэн.

"Я решительно поддерживаю ограничения против невакцинированных. Наступил тот момент, когда мы должны повысить уровень ограничений. Если мы достигнем ситуации, когда нам придется принять подобное решение, я это поддержу", - цитирует его газета The Jerusalem Post.

Глава ведомства указал, что новые меры затронут тех, кто отказывается от прививки против коронавируса, они будут напоминать шаги, уже предпринятые властями Австрии и Германии.

Коэн пояснил, что невакцинированные несут угрозу для здоровья и жизни остальных, и власти должны активнее убеждать население прививаться.

"Если необходимо, чтобы некоторые люди оставались по домам, они будут сидеть по домам", - заявил министр.