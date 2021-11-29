Центр Крыма остался без света из-за ураганного ветра

Сегодня вечером в центральной части Крыма начались веерные отключения электроснабжения, которые спровоцировал ураганный ветер, разбушевавшийся в регионе, - сообщили в МЧС Крыма.

"В связи с сильными порывами ветра до 26 м/с сработали автоматы защиты на трансформаторных подстанциях Симферополя. Происходят веерные отключения абонентов в Симферополе, а также в селах Каштановое, Партизанское, Константиновка Симферопольского района", - рассказали в ведомстве, передает "Интерфакс".

Ликвидацией последствий отключений занимаются аварийные бригады энергетиков, - добавили в региональном МЧС.