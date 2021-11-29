Кириенко вручил Алекперову орден Александра Невского в Кремле

В Кремле в честь 30-летия компании "ЛУКОЙЛ" прошла торжественная церемония вручения государственных наград сотрудникам организаций группы. Такое сообщение опубликовано на ее сайте.

"Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил орден Александра Невского президенту ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагиту Алекперову", - сказано в нем.

Кроме того, награды за добросовестный труд были вручены 40 сотрудникам "ЛУКОЙЛА", включая представителей менеджмента, профильных руководителей, специалистов и рабочих. Они были удостоены орденов Почета, Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени и почетных званий Заслуженных работников РФ.