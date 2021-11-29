Российский "Спутник" модифицируют под штамм "омикрон"

Российский Центр имени Гамалеи приступил к разработке модификации вакцины "Спутник V" под новый штамм коронавируса "омикрон".

"Институт Гамалеи считает, что и "Спутник V", и "Спутник Лайт" нейтрализуют новый вариант коронавируса "омикрон"… но, основываясь на существующих протоколах немедленной разработки версий вакцины для вызывающих озабоченность вариантов (коронавируса), он уже начал разработку новой версии вакцины "Спутник", адаптированной под штамм "омикрон"", - говорится в совместном заявлении Российского фонда прямых инвестиций и центра им.Гамалеи, передает "Интерфакс".

При необходимости запуск в массовое производство модифицированного варианта займет 45 дней, а в сотнях миллионов доз он появится в конце февраля. В 2022 году будет доступно более 3 млрд доз обновленной вакцины, - отмечается в заявлении.