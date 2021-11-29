Жительница Ставрополья в ссоре тяжело ранила собутыльника

Уголовное дело открыто в Буденновском районе в отношении женщины, ранившей собутыльника. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть поступил сигнал от жителя села Стародубского, здоровью которого был умышленно нанесен тяжкий вред.

Оказалось, что во время застолья со спиртными напитками в доме знакомых пострадавшего между его участниками вспыхнула ссора на фоне личной неприязни. "В ходе конфликта женщина нанесла мужчине удар ножом в область живота", - отметили в полиции.

Экспертиза установила, что речь идет о тяжком вреде здоровью.

В отделе полиции 49-летняя подозреваемая созналась в поступке.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.