Российских туристов вывезут из Кейптауна коммерческим авиарейсом

Россия готовит вывозные авиарейсы из ЮАР – первый из них с российскими туристами на борту состоится 3 декабря, - говорится в сообщении генерального консульства РФ в Кейптауне, размещенном сегодня в специально созданном Telegram-канале.

"По предварительной информации, вывозной рейс при поддержке авиакомпании Ethiopian Airlines состоится 3 декабря по маршруту Кейптаун - Аддис-Абеба - Москва", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Вывозной авиарейс будет проводиться на коммерческой основе, а цена билета на него будет устанавливаться в зависимости от количества пассажиров. Массовый отъезд туристов из ЮАР начался 25 ноября, когда стало известно о появлении в этой африканской стране нового штамма коронавируса "омикрон".

Известно, что по данным российских дипломатов, в в ЮАР находится около 1 500 российских туристов, которые добираются на юг Африки с пересадкой из-за отсутствия прямых авиарейсов.