Автомобиль утонул в реке в Кызылорде

Машина упала в реку Сырдарью в Кызылорде, в результате один человек погиб. Такое сообщение распространила пресс-служба областного департамента по ЧС.

"Сегодня около четырех часов утра [примерно 2.00 мск] поступило сообщение о том, что в микрорайоне Рисмаш в черте города Кызылорда в Сырдарью каким-то образом съехал автомобиль, внутри которого остался человек", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Спасатели начали поиск под водой в 4:20 (2:20 мск).

В момент аварии в автомобиле находились два человека. Водитель 1994 года рождения из машины выбраться не смог. Пассажир - его ровесник - самостоятельно добрался до берега.

Транспортное средство было извлечено из воды, тело водителя передали семье.