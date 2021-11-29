В ДТП в Краснодаре попала карета скорой помощи

Сегодня в Краснодаре произошло столкновение автомобиля Mitsubishi и машины скорой помощи, пострадали два человека, - сообщили в УМВД кубанской столицы.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi при повороте не уступил дорогу медицинскому спецтранспорту, который ехал по выделенной полосе с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

"После столкновения автомобили отбросило на газон. В результате ДТП в медицинское учреждение для обследования были доставлены два человека - водитель автомобиля Mitsubishi и пассажир машины скорой помощи", - рассказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, передает портал Юга.ру.

По факту аварии проводится проверка, - добавили в УМВД Краснодара.