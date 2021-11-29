"Газпром" не стал комментировать возможные сроки ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию

В "Газпроме" отказались комментировать возможные сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2". Об этом рассказала представитель 512 департамента "Газпрома", занимающегося европейскими газопроводами, Елена Березина, в ходе телеконференции с инвесторами.

"Сейчас мы можем только сказать, что проектная компания находится в тесном контакте с Федеральным сетевым агентством [Германии - ред.], сроки не готовы пока озвучить", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, в середине месяца Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило о приостановке сертификации оператора "Северного потока-2" до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в городе Цуг (Швейцария) не передаст основной капитал, связанный с немецким сегментом, в собственность германской "дочки". Nord Stream 2 AG будет создавать дочернюю компанию согласно законодательству Германии, она станет владельцем и оператором немецкой части СП-2.