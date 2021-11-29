Ураган в Стамбуле продолжает собирать новые жертвы

Ураган в турецком Стамбуле принес новые жертвы – уже насчитали четверо погибших и 19 раненых, - сообщила администрация губернатора турецкого мегаполиса.

"По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении администрации губернатора, передает РИА Новости.

Напомним, из-за ураганного ветра в Стамбуле приостановлено движение судов по проливу Босфор, прогнозов по возобновлению движения по Босфору пока не дают.

Сильный ветер сказался и на авиасообщении - шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.