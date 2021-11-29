Киев готов говорить с Москвой в Турции

В офисе президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Киевом и Москвой, - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину... И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", - цитирует Подоляка РИА Новости со ссылкой на украинское информационное агентство "РБК-Украина".

По его словам, позиция Турции всегда конкретно аргументирована и учитывается всеми другими игроками, "причем далеко не только в нашем регионе".

Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе, и турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала его посреднические усилия президента Турции, - добавил Подоляк.

О том, что переговорная площадка по урегулированию ситуации в Донбассе может быть перенесена из Минска в Турцию, заявила и депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Стоит говорить о возможном перенесении минской площадки. Возможно, это – Турция. Но все это следует сначала обсудить в "нормандском формате" с нашими партнерами – Германией, Францией. Интересно услышать и США, и Великобританию, которые остаются нашими ближайшими союзниками", - написала Геращенко в своем аккаунте в Facebook.