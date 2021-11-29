Грузинский парламент лишился двух фракций

Парламент Грузии лишился двух фракций, это было озвучено на заседании бюро законодательного органа.

Фракции "Лело - партнерство для Грузии" и "Группа реформ" превратились в политические группы из-за отказа лидера "Лело" Мамуки Хазарадзе и лидера "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе от мандатов.

Оппозиционеры сложили полномочия в знак протеста против итогов второго тура выборов в местные органы власти: они считают, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии "Грузинская мечта".

Дело в том, что обе фракции состояли из минимального количества депутатов - семи, соответственно, теперь объединения потеряли этот статус.

"Была фракция, стала политической группой. Необходима регистрация, требуются голосование и поддержка", - цитируе выстпление на заседании бюро вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского Sputnik Грузия.