Мир встревожен "омикроном": власти вводят запреты, ученые делятся опытом

В мире нарастает тревога по поводу недавно выявленного варианта коронавируса "омикрон" - новая мутация, которая потенциально более заразна, впервые была обнаружена в Южной Африке и с тех пор ее нашли в Австралии, Великобритании, Германии, Израиле, Италии, Чешской Республике и Гонконге.

CNN сообщает, что власти Израиля объявили в субботу о запрете въезда в страну для всех иностранцев. Ожидается, что до утверждения правительством этот запрет будет действовать в течение двух недель. Израильтяне, возвращающиеся из страны, включенной в красный список, в который входят страны южной части Африки, должны будут на семь дней изолироваться в специально отведенной гостинице. В Израиле насчитали семь предполагаемых носителе нового штамма и один подтвержденный.

Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса заявило в воскресенье, что в Австралии обнаружено два случая - у путешественников из Южной Африки, прибывших в Сидней. Они находятся в изоляции вместе с 12 другими пассажирами, которые прибыли также из Южной Африки. Все эти люди полностью вакцинированы и без симптомов. Австралия запретила въезд иностранцам, которые за последние 14 дней посетили девять стран южной части Африки, включая Южную Африку, Лесото, Ботсвану и Зимбабве.

Южная Корея ввела ограничения для путешественников из восьми стран южной части Африки, Агентство по контролю и профилактике заболеваний объявило в субботу. Въезд в Южную Корею запрещен иностранным гражданам, путешествующим из Южной Африки, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Эсватини, Малави и Мозамбика. Более того, выдача виз для граждан этих стран приостановлена до дальнейшего уведомления. Граждане Кореи, прибывающие из этих стран, должны находиться в карантине в назначенном правительством учреждении в течение 10 дней.

Европа также отчаянно вводит запреты на поездки и изо всех сил пытается расширить свои возможности секвенирования коронавируса после того, как несколько стран на континенте сообщили об обнаружении "омикрона". Предполагаемый случай заражения штаммом был обнаружен в Инсбруке, западная Австрия, после того, как у путешественника, недавно прибывшего из Южной Африки, был обнаружен положительный результат на Covid-19, сообщило в субботу правительство Тироля. Образцы были отправлены в Вены, и результаты ожидаются в ближайшие дни.

Между тем, ученые региональной больницы в Либереце, Чехия, сообщили, что штамм "омикрон" был обнаружен у путешественника, прибывшего из Намибии. Еще восемь человек, которые путешествовали с инфицированным, также проверяются на Covid-19 и его вариант.

К полудню в субботу два случая были подтверждены в Великобритании, два - в Германии и один - в Италии. Еще десятки подозреваются в Нидерландах и Чехии.

Ведущий специалист по инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах, доктор Энтони Фаучи, сказал, что, возможно, новый штамм уже был в его стране, но еще не обнаружен.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что два случая, обнаруженных в Британии, связаны с поездкой в южную Африку. "Эти лица самоизолируются со своими семьями, в то время как продолжается тестирование и отслеживание контактов", - добавил он.

Открытие нового штамма вызвало опасения во всем мире. Ряд стран ввели запреты на поездки, и мировые рынки резко упали. Хотя в пятницу ВОЗ обозначила "омикрон" как "вариант, вызывающий беспокойство", она подчеркнула, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, является ли этот вариант более заразным, вызывает ли он более серьезное заболевание и может ли он избежать вакцинации.

"Этот вариант имеет большое количество мутаций, и некоторые из этих мутаций имеют некоторые тревожные характеристики, - заявила в пятницу технический руководитель ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керкхове. - Проводится много исследований. Пока мало информации, но эти исследования ведутся. Нам нужно, чтобы у исследователей было время их провести, и ВОЗ сообщит общественности, нашим партнерам и нашим государствам-членам, как только у нас будет больше информации".

Лоуренс Янг, вирусолог и профессор молекулярной онкологии в Медицинской школе Уорика в Соединенном Королевстве, сказал, что вариант "омикрона" его "очень беспокоит": "Это наиболее сильно мутированная версия вируса, которую мы видели на сегодняшний день. Этот вариант несет в себе некоторые изменения, которые мы видели ранее в других вариантах, но никогда все вместе в одном вирусе. У него также есть новые мутации".

Штамм имеет около полусотни мутаций. Южноафриканские ученые в сфере геномных исследований заявили в четверг, что более 30 мутаций было обнаружено в шиповом белке - структуре, которую вирус использует для проникновения в клетки, которые атакует. Ученые похвалили органы здравоохранения Южной Африки за их быструю реакцию на вспышку Covid-19 в провинции Гаутенг, которая привела к открытию нового варианта. Когда количество случаев заболевания в провинции стало расти более высокими темпами, чем где-либо еще, эксперты в области здравоохранения сосредоточились на определении последовательности образцов от тех, у кого был положительный результат, что позволило им быстро идентифицировать вариант B.1.1.529.

Шэрон Пикок, профессор общественного здравоохранения и микробиологии в Кембриджском университете, сказала, что Министерство здравоохранения Южной Африки и его ученые "заслуживают похвалы за их ответ, их науку и то, что они бьют тревогу по всему миру". Важно иметь возможности секвенирования и делиться опытом с другими. Это было подтверждено ВОЗ, которая в пятницу призвала страны усилить надзор и определение последовательности, чтобы лучше понять новые штаммы коронавируса.