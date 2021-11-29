Жителю Каспийска вынесли приговор за создание террористической ячейки

Южный военный окружной суд вынес приговор жителю Дагестана, который обвиняется в создании ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Житель Каспийска был задержан в феврале прошлого года по подозрению в создании ячейки ИГИЛ.

Уголовное дело в отношении мужчины рассматривалось по целому ряду статей: ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем), ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного орган), ст.205.1 (содействие террористической деятельности), ч.1 ст.222 (незаконное хранение и оборот оружия) УК РФ.

Как передает "Интерфакс", суд приговорил обвиняемого к 11 годам колонии строгого режима.