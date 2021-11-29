В Сочи идут мощные ливни – МЧС России

Кубанские спасатели объявили в Сочи экстренное предупреждение с 30 ноября по 2 декабря, так как синоптики прогнозируют в регионе сильные осадки и подъем уровня воды в реках, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в течение суток 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра 22-27 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В горной местности не исключается сход селей, все городские службы курорта уже переведены на усиленный режим работы, - говорится в сообщении.