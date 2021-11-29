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Зачем санкции? Германия нашла способ ослабить Россию

Новое правительство приготовило сюрприз для Кремля. Нет, не Северный поток-2. Его оставят в покое. Речь идет о молодежи

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