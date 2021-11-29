Зачем санкции? Германия нашла способ ослабить Россию 29 ноя в 17:30 Новое правительство приготовило сюрприз для Кремля. Нет, не Северный поток-2. Его оставят в покое. Речь идет о молодежи 885 просмотров Видео Россия Мировые новости Общество Политика Германия молодежь IT айтишник Берлин визы Россия новости главное геополитика мировая политика Камран Гасанов Kamranleaks Ещё ... Далее В Сочи идут мощные ливни – МЧС России Ранее Мирный житель потерял ногу, подорвавшись на мине в Джебраильском районе Читайте Вестник Кавказа в