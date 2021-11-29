Мирный житель потерял ногу, подорвавшись на мине в Джебраильском районе

Мужчина подорвался на мине на территории освобожденного села Мехтили Джебраильского района, такое сообщение распространила Джебраильская районная прокуратура.

В нем говорится, что Натиг Мамедов (1980 г.р.) подорвался на мине во время ремонтно-строительных работ.

В результате ЧП у мужчины произошла травматическая ампутация правой ноги.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место инцидента, назначена судмедэкспертиза, реализованы другие процессуальные действия.

Идет расследование.