Мирный житель потерял ногу, подорвавшись на мине в Джебраильском районе
Мужчина подорвался на мине на территории освобожденного села Мехтили Джебраильского района, такое сообщение распространила Джебраильская районная прокуратура.
В нем говорится, что Натиг Мамедов (1980 г.р.) подорвался на мине во время ремонтно-строительных работ.
В результате ЧП у мужчины произошла травматическая ампутация правой ноги.
Сотрудники прокуратуры осмотрели место инцидента, назначена судмедэкспертиза, реализованы другие процессуальные действия.
Идет расследование.