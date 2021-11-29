Завтра Iraqi Airways выполнит последний вывозной рейс из Беларуси

Завтра, 30 ноября, состоится последний вывозной авиарейс авиакомпании Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") для вывоза иракских мигрантов, оказавшихся на белорусско-польской границе, - заявил сегодня пресс-секретарь министерства по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Али Аббас Джаханкер.

"Более 1 800 иракских граждан, застрявших на польско-белорусской границе, были эвакуированы самолетами авиакомпании Iraqi Airways", - цитирует его новостной портал SHAFAQ News, передает ТАСС.

Этот авиарейс будет последним для эвакуации застрявших на границе иракцев, желающих добровольно вернуться на родину, пока вывоз мигрантов из Беларуси осуществляется за счет иракского правительства, - подчеркнул Джаханкер.