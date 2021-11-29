Футболист "Зенита" Оздоев назвал самою большую проблему Ингушетии

Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев назвал наркотики самой большой проблемой Ингушетии.

"Я считаю, что наркотики – самая большая проблема на данный момент в Ингушетии. За этой проблемой очень сильно надо смотреть. Мне жалко, что такое происходит. У нас там не принято об этом говорить. Типа, сами решим эти проблемы. Но я вижу, что от года к году все хуже и хуже", - сказал Оздоев в интервью порталу Sports.ru.

Он также отметил, что переживает за в родную республику, но при этом напомнил, что за ситуацией с наркотиками должны следить специалисты. "Я не могу выходить на улицу и ловить барыг. Есть специальные структуры, которые должны заниматься этим", - добавил он.