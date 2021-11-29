Германия хочет импортировать российскую молодежь?

Сегодня из Берлина пришли сообщения, что так называемая "светофорная" правительственная коалиция хочет упростить въезд в Германию граждан РФ моложе 25 лет. Эта новость вызвала возмущение среди российской патриотической общественности, некоторые эксперты говорят, что Германия хочет украсть у России молодежь. Между тем на прошлой неделе немецкие СМИ сообщали о прямо противоположном – устрожении визового режима для молодых россиян.

Если оставить в стороне эмоции, то заметим следующее. Каждое из двух решений – ограничить или облегчить въезд в ФРГ молодым россиянам – будет иметь политические последствия. Обратите внимание на заголовок новости Deutsche Welle об ограничении въезда. "Сигнал Путину". Они намекают, что вслед за санкциями Германия будет наказывать Кремль еще и через образование, чтобы вызвать у молодежи еще больший протест против своей власти и укрепить позиции Навального. Такой фокус, наверно, сработал бы в маленькой Белоруссии или Украине, но не в мощной России. Ведь чем жестче действует Запад, тем сильнее становятся позиции Путина и появляются все новые аргументы, подтверждающие концепцию "осажденной крепости".

Видимо, поэтому коалиция в правительстве Германии решила все-таки не ограничить, а наоборот, облегчить въезд российской молодежи. Это уже не топорная политика кнута, а более тонкая работа. То есть ставка сделана на то, чтобы лишить российские власти ее опоры – грамотной, пассионарной и креативной молодежи. Тут возможны даже несколько раскладов. Наиболее простой – перетянуть умное население из России и ослабить человеческий капитал. Второй вариант – пригласить, обучить, обработать и запустить обратно, чтобы поднять в России протесты и революцию. Какой из сценариев опаснее – когда тебя лишают ресурсов или устраивают у тебя майдан –, сказать трудно. Как говорится, оба хуже.

За последние 10 лет отток высококвалифицированных граждан ускорился в 5 раз. Если в 2012 году страну покидали ежегодно лишь 14 тыс ученых, то сейчас уже 70 тыс. "Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых", – предупреждает главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин. С 1990 года число исследователей упало почти с 1 млн до 350 тыс, то есть мы потеряли две трети ученых за 3 десятилетия. Сейчас эта проблема сохраняется, хотя стоит не настолько остро, как в начале 90-х.

По опросам компании Boston Consulting Group, половина российских ученых, топ-менеджеров и IT-специалистов хотят работать за границей. Но! Наш показатель в 58% для айтишников намного ниже, чем общемировой. Потому что в среднем по миру за границу рвутся 67% IT-специалистов. К тому же, по опросам кадрового агентства Kelly Services, 72% айтишников, которые хотят уехать из России, потом планируют вернуться. То есть "утечка мозгов" – это лишь временная смена места жительства. С одной стороны, у нас есть неоспоримый факт того, что половина наших специалистов хотят уехать из страны. С другой стороны, уехавшие специалисты хотят в большинстве вернуться.

Да, возможно некоторые и возвращаются или живут там, но работают дистанционно на благо родины. Но вы же понимаете, сказать – не значит сделать. В опросе можно все, что угодно, наговорить, главное – как ты поступишь в конечном счете. Подводя итоги, можно сказать, что теперь проблема утечки мозгов из РФ в следующие четыре года правления новой коалиции в Бундестаге будет стоять еще острее. Закрыться железным занавесом мы можем, но опыт КНДР и Туркменистана показал, что ни к чему хорошему это не приведет.

Намерение Германии понятно. Ей нужны свои "умные мигранты". Единственное, что мы можем сделать, так это создать в РФ такие условия труда, чтобы уехавшие и увидевшие мир молодые умы не оставались за рубежом, а возвращались с еще большим опытом и знаниями для подъема России. Не будем забывать, что россияне находятся на втором месте в мировом рейтинге лучших айти-специалистов, а Германия входит в топ-3 самых привлекательных мест переездов для них. Как говорится, времени на раздумья нет.