В Австрии впервые выявили случая заражения омикроном

В Австрии официально подтвердили первый случай заражения человека новым штаммом коронавируса "омикрон".

"Наличие B.1.1.529 подтверждено теперь министерством здравоохранения", - сообщает правительство федеральной земли Тироль, где выявили штамм.

Инфицированный недавно вернулся из Африки, он привит.

Кроме того, медики в Австрии изучают еще свыше 30 подозрительных случаев инфицирования.

Новый штамм, впервые обнаруженный на юге Африки, может привести к очередной вспышке коронавируса в мире, считают в ВОЗ.