В Австрии впервые выявили случая заражения омикроном
В Австрии официально подтвердили первый случай заражения человека новым штаммом коронавируса "омикрон".
"Наличие B.1.1.529 подтверждено теперь министерством здравоохранения", - сообщает правительство федеральной земли Тироль, где выявили штамм.
Инфицированный недавно вернулся из Африки, он привит.
Кроме того, медики в Австрии изучают еще свыше 30 подозрительных случаев инфицирования.
Новый штамм, впервые обнаруженный на юге Африки, может привести к очередной вспышке коронавируса в мире, считают в ВОЗ.