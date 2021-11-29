В МИД допустили встречу Путина и Байдена в неочном формате

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдеа может пройти и в неочном формате.

"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается", - отметил Рябков.

По его словам, учитывая совокупность обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт лидеров России и США станет очень крупной вехой.

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что пока нет ясности, когда и в каком формате в итоге пройдет контакт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорят до нового года по видеосвязи.

Напомним, 16 июня 2021 года в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.