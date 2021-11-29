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Пропагандистов терроризма задержали в Адыгее

Пропагандистов терроризма задержали в Адыгее

ФСБ объявила о задержании двух жителей Адыгеи, подозреваемых в пропаганде терроризма.

Спецоперация по поимке преступников прошла в Кошехабльском районе. В ходе обысков по местам проживания сотрудники ведомства изъяли экстремистскую литературу, а также электронные носители, которые имеют значение по уголовному делу.

Отмечается, что по данному факту ведется расследование по статье 205.2. УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

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