Пропагандистов терроризма задержали в Адыгее

ФСБ объявила о задержании двух жителей Адыгеи, подозреваемых в пропаганде терроризма.

Спецоперация по поимке преступников прошла в Кошехабльском районе. В ходе обысков по местам проживания сотрудники ведомства изъяли экстремистскую литературу, а также электронные носители, которые имеют значение по уголовному делу.

Отмечается, что по данному факту ведется расследование по статье 205.2. УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.