Смертельное ДТП произошло под Раменским

На трассе А107 в Московской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, в результате погибли двое.

"Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Renault, в результате чего два человека, находившиеся в легковом автомобиле, скончались", - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Также в лобовом столкновении пострадали двое - мужчина 76-ти лет получил сотрясение, 39-летняя женщина на девятом месяце беременности доставлена в Раменский роддом с угрозой преждевременных родов.