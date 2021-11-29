В Туркестане четыре человека насмерть отравились угарным газом

В частном доме в селе Ушкын Туркестанской области обнаружены четыре тела, вероятно люди отравились угарным газом.

Погибшие - двое мужчин, женщина и малолетний ребенок были найдены мертвыми 28 ноября. Правоохранители, прибывшие на место, установили предварительную причину трагедии - отравление угарным газом. В доме найдена старая печь, переоборудованная под природный газ.

Угарный газ не имеет запаха, при этом всем несколько вдохов ведут к смертельному отравлению. Угарный газ блокирует способность гемоглобина в крови разносить по организму кислород.

Наличие в воздухе 0,1% угарного газа ведет к смерти в течении часа, большая концентрация может убить человека за несколько минут.