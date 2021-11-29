В ВОЗ рассказали, что провоцирует появление новых штаммов коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в ходе своего выступления на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что неравенство в распределении вакцин приведет к тому, что будут появляться новые штаммы коронавируса COVID-19.

"Мы не сможем преодолеть этот кризис, если не сможем решить проблему вакцинирования… Если несправедливость в распределении вакцин будет сохраняться, этот вирус будут продолжать эволюционировать непредсказуемым образом", - цитирует его ТАСС.

Гебрейесус подчеркнул, что что свыше 80% произведенных вакцин были предоставлены странам G20 (Большая двадцатка), тогда как страны Африки, где был выявлен штамм "омикрон", получили лишь 0,6% всех вакцин.

По его словам, 103 страны еще не достигли 40% вакцинации. "И половина из них не достигнет этой цели к концу года, поскольку у них нет доступа к вакцинам, и большинство из них находится в Африке.", - пояснил гендиректор ВОЗ.

Он также призвал все страны вакцинировать к концу года 40% населения, и 70% - к середине 2022 года.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 261 млн, из них более 5,2 млн человек скончались.